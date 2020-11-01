Время в Ереване: 11:07:36,   1 Ноябрь

У Азербайджана 6997 погибших и новые потери оружия

У Азербайджана 6997 погибших и новые потери оружия

В результате широкомасштабной агрессии и военных действий, развязанных против Арцаха с 27 сентября, Азербайджан потерял 6997 человек личного состава.

Как сообщает Арменпресс, Единая  армянская информационная платформа опубликовала новые данные о потерях Азербайджана, согласно которым противник потерял в общей сложности 241 БПЛА, 16 вертолетов, 25 самолетов, 669 единиц бронетехники, 6   ТОС.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен


Также по теме


https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации