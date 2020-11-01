У Азербайджана 6997 погибших и новые потери оружия

В результате широкомасштабной агрессии и военных действий, развязанных против Арцаха с 27 сентября, Азербайджан потерял 6997 человек личного состава.

Как сообщает Арменпресс, Единая армянская информационная платформа опубликовала новые данные о потерях Азербайджана, согласно которым противник потерял в общей сложности 241 БПЛА, 16 вертолетов, 25 самолетов, 669 единиц бронетехники, 6 ТОС.