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Армия обороны Арцаха взяла в плен еще одного террориста

Армия обороны Арцаха взяла в плен еще одного террориста

Подразделения  Армии обороны Республики Арцах захватили еще одного террориста.

Как  передает Арменпресс, пресс-секретарь Минобороны РА Шушан Степанян обещает сообщить подробности в ближайшее время.

30 октября Армия обороны Арцаха з взяла в плен  террориста Мухраба Мохаммада аль-Шхера, который на допросе заявил, что родом из сирийскоо города Хамма, женат и имеет троих детей. Он признался, что появился на линии азербайджано-арцахского фронта из Турции 19 октября вместе с 250 другими террористами. Им обещали   плату в размере 2000 долларов, но она не была выплачена. После ранения его бросили соратники. Он сказал, что они продвигаются вперед по линии фронта – в первой линии, а азербайджанские военные уже продвигаются по второй и третьей линиям. Перед тем, как попасть на фронт, они участвовали в походах в лагерях, где с ними работали турецкие военные инструкторы.


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