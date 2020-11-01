Армия обороны Арцаха взяла в плен еще одного террориста

Подразделения Армии обороны Республики Арцах захватили еще одного террориста.

Как передает Арменпресс, пресс-секретарь Минобороны РА Шушан Степанян обещает сообщить подробности в ближайшее время.

30 октября Армия обороны Арцаха з взяла в плен террориста Мухраба Мохаммада аль-Шхера, который на допросе заявил, что родом из сирийскоо города Хамма, женат и имеет троих детей. Он признался, что появился на линии азербайджано-арцахского фронта из Турции 19 октября вместе с 250 другими террористами. Им обещали плату в размере 2000 долларов, но она не была выплачена. После ранения его бросили соратники. Он сказал, что они продвигаются вперед по линии фронта – в первой линии, а азербайджанские военные уже продвигаются по второй и третьей линиям. Перед тем, как попасть на фронт, они участвовали в походах в лагерях, где с ними работали турецкие военные инструкторы.