Всю сумму от сбора средств Johnson & Johnson предоставит в помощь жертвам карабахского конфликта

Компания Johnson & Johnson поддержит жертв нагорно-карабахского конфликта.

Как передает Арменпресс, об этом компания сообщила на своей странице в Twitter.

«Johnson & Johnson подтверждает, что все суммы от нашей инициативы по сбору средств, направленных на поддержку пострадавшим в результате конфликта в Арцахе, будут переданы Красному Кресту для раздачи нуждающимся со всех сторон конфликта», - говорится в заявлении.

Азербайджан ведет войну против Арцаха с 27 сентября при поддержке Турции и при участии наемных террористов, привлеченных вооруженными силами Азербайджана.