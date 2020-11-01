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Всю сумму от сбора средств Johnson & Johnson предоставит в помощь жертвам карабахского конфликта

Всю сумму от сбора средств Johnson & Johnson предоставит в помощь жертвам карабахского конфликта

Компания Johnson & Johnson поддержит жертв нагорно-карабахского конфликта.

Как  передает Арменпресс, об этом компания сообщила на своей странице в Twitter.

«Johnson & Johnson подтверждает, что все суммы от нашей инициативы по сбору средств, направленных на поддержку пострадавшим  в  результате  конфликта в  Арцахе,   будут переданы Красному Кресту для раздачи нуждающимся со всех сторон конфликта», - говорится в заявлении.

Азербайджан ведет войну против Арцаха с 27 сентября при поддержке Турции и при участии наемных террористов, привлеченных вооруженными силами Азербайджана.


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