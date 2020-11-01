Иран не потерпит террористов вблизи своих границ. Зариф

Иран не потерпит террористов даже на некотором удалении от своих границ.

Такое заявление сделал министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф, который затронул проблему наемных террористов из Сирии и Ливии в войне в Нагорном Карабахе, развязанной Азербайджаном и поддерживаемой Турцией. Он представил визиты замминистра ИД Ирана Аббаса Аракчи в Баку, Ереван, Москву, Анкару, а также детали программы, разработанной Ираном.

«Что касается террористов, мы почти уверены, что они принимали участие в столкновениях. Мы подчеркнули, что этот шаг никому не выгоден. В ходе переговоров и еще до них мы проинформировали официальных лиц Азербайджана, Армении, а также России и Турции, что Иран такого не потерпит. Сейчас эти террористы не у наших границ, но есть вероятность, что они находятся на определенном расстоянии от наших границ. Мы серьезно выразили свою озабоченность этим сторонам», - как передает Арменпресс, сказал Зариф.

Как сообщают иранские СМИ, представляя детали иранского проекта урегулирования нагорно-карабахского конфликта, министр иностранных дел отметил: «С самого начала кризиса в Карабахе мы консультировались со странами региона, включая Азербайджан, Армению, Россию и Турцию. Мы уверены, что больше всего от этой войны пострадают страны региона, и именно эти страны могут оказать наибольшее влияние на прекращение войны. В этом контексте, не пытаясь конкурировать с существующими механизмами, такими как Минская группа, мы и провели эти консультации».

Зариф отметил, что они ждут мнения по проекту от официальных лиц Азербайджана и Армении, а также российских и турецких партнеров.