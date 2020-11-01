В Испании акции против мер по сдерживанию пандемии переросли в беспорядки

Акции протеста в субботу вечером в разных городах Испании против мер по сдерживанию пандемии переросли в беспорядки и столкновения с полицией. Как передает в воскресенье агентство EFE, одна из подобных манифестаций прошла в Мадриде.

После протеста против ограничений в центре испанской столицы группа участников акции попыталась перекрыть движение по одной из ключевых улиц города, поджигая мусорные контейнеры. Собравшиеся также бросали камни в витрины магазинов. В результате были задержаны 32 человека, пострадали трое полицейских.

Беспорядками завершилась акция в центре Логроньо - столице автономного сообщества Риоха. Там около 150 человек, в основном молодые люди, кидали камни в полицейских, жгли мусорные контейнеры, перекрывали движение по дорогам, били витрины магазинов, разграбили некоторые торговые точки. В результате полиция применила силу против участников протеста, были задержаны семь человек, семь сотрудников правоохранительных органов пострадали. Беспорядки также произошли в другом городе Риохи - Аро.

В автономном сообществе Страна Басков протесты прошли в городах Сан-Себастьян, Витория-Гастейс и др. В Бильбао были задержаны четыре человека. Протесты, которые перерастали в беспорядки, уже прошли в других испанских городах, в том числе в Барселоне, Бургосе, Валенсии, Малаге, населенных пунктах автономного сообщества Кантабрия и др.

"Только с помощью ответственности, единства и самопожертвования мы сможем победить пандемию, - написал в Twitter премьер-министр Испании Педро Санчес. - Агрессивное и иррациональное поведение небольших групп недопустимо. Это не выход". Глава правительства также выразил благодарность органам правопорядка за обеспечение безопасности.