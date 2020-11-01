В Мартуни в результате обстрела азербайджанскими войсками жертв и раненых нет

В результате обстрела районного центра Арцаха Мартуни и прилегающих населенных пунктов в ночь на 31 октября жертв и раненых нет.

Об этом в беседе с Арменпресс сообщил глава администрации Мартунинского района Вадим Даниелян, представив ситуацию на месте в районе 10:50 часов.

«Город подвергался обстрелу с 3 часов ночи до раннего утра. Сейчас, вот уже около 2 часов, тихо. Есть разрушенное здание. «К счастью, среди гражданского населения нет жертв и раненых», - сказал Даниелян.

По его словам, в Мартуни водоснабжение нормальное, газа - около 30%, а электричества нет.

Ночь на 1 ноября была неспокойной в Мартуни и соседних селах. При бомбежке города использовалась военная авиация. В результате есть много разрушений.

Зверства врага в направлении Мартуни возобновились на рассвете. Ночью обстреливались села верхнего подрайона Аскеран. Противник открыл огонь по общинам Аветараноц и Сгнек установками ГРАД и СМЕРЧ. Жертв среди мирного населения нет. Размер материального ущерба уточняется.

Ван Новиков