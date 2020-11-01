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Мир должен понять, что конфликт разжигает режим Эрдогана: турецкий баскетболист

Мир должен понять, что конфликт разжигает режим Эрдогана: турецкий баскетболист

Турецкий баскетболист НБА Энес Кантер прокомментировал конфликты, спровоцированные президентом Турции Эрдоганом против разных народов мира, в том числе армян.

 Как  передает Арменпресс, об этом турецкий баскетболист написал, в частности, на своей странице в Facebook. «У терроризма новое лицо. 31 конфликт с 10 странами за 10 лет».

 Баскетболист представил флаги этих стран, в том числе Армении.

«Мир должен понять, что не Турция, а режим Реджепа Тайипа Эрдогана создает конфликт. «Давайте покончим с этой диктатурой и начнем заключать мир», - сказал он.

27 сентября Азербайджан развязал агрессию против  Арцаха.

Есть подтвержденные сообщения о том, что вооруженные силы Азербайджана ведут боевые действия против армянской стороны с привлечением  наемных террористов, доставленных из Сирии через Турцию. Президент Франции Макрон подтвердил, что у него есть серьезные факты на этот счет. Джихадисты связаны с террористической группировкой «Исламское государство». У России также есть факты о причастности наемников. Об этом также заявил источник в Минобороны США. Президент Сирии Башар аль-Асад заявил, что Дамаск может подтвердить, что Турция отправила джихадистов из Сирии в Карабах.


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