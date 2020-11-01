Время в Ереване: 11:07:36,   1 Ноябрь

Выход «Интер РАО» из турецкой ядерной программы турецкие источники связывают с конфликтом НК

Выход «Интер РАО» из турецкой ядерной программы турецкие источники связывают с конфликтом НК

Российская компания отвергла планы строительства первой атомной электростанции в Турции. В качестве причины упоминается напряженность между Москвой и Анкарой в связи с конфликтами в Ливии, Сирии и Нагорном Карабахе.

Как передает Арменпресс, об этом пишет Ahval  со ссылкой на Dünya.

Отмечается, что Эрдоган и Путин подписали соглашение о строительстве объекта мощностью 4800 мегаватт в 2010 году, но сейчас он вызывает сомнения, поскольку у двух лидеров есть разногласия по ряду внешнеполитических вопросов. Корреспондент Dünya Керим Улкер сообщает, что "Интер РАО" - одна из крупнейших энергетических компаний России, вышла из программы после заседания совета директоров 26 октября. В статье подчеркивается, что это связано с тем, что  в Нагорном Карабахе Турция поддерживает Азербайджан в войне  против армян.

По информации корреспондента, это решение обусловлено политическими связями президента "Интер РАО" Игоря Сечина с президентом России Владимиром Путиным. «Примечательно, что Интер РАО во главе с Игорем Сечиным (известного как второе по значимости имя в России) вышло из проекта АЭС «Аккую» сразу после того, как Турция поддержала Азербайджан в нагорно-карабахском конфликте», - пишет корреспондент.

 

Подготовила Анна Григорян

 

 


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен


Также по теме


https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации