Выход «Интер РАО» из турецкой ядерной программы турецкие источники связывают с конфликтом НК

Российская компания отвергла планы строительства первой атомной электростанции в Турции. В качестве причины упоминается напряженность между Москвой и Анкарой в связи с конфликтами в Ливии, Сирии и Нагорном Карабахе.

Как передает Арменпресс, об этом пишет Ahval со ссылкой на Dünya.

Отмечается, что Эрдоган и Путин подписали соглашение о строительстве объекта мощностью 4800 мегаватт в 2010 году, но сейчас он вызывает сомнения, поскольку у двух лидеров есть разногласия по ряду внешнеполитических вопросов. Корреспондент Dünya Керим Улкер сообщает, что "Интер РАО" - одна из крупнейших энергетических компаний России, вышла из программы после заседания совета директоров 26 октября. В статье подчеркивается, что это связано с тем, что в Нагорном Карабахе Турция поддерживает Азербайджан в войне против армян.

По информации корреспондента, это решение обусловлено политическими связями президента "Интер РАО" Игоря Сечина с президентом России Владимиром Путиным. «Примечательно, что Интер РАО во главе с Игорем Сечиным (известного как второе по значимости имя в России) вышло из проекта АЭС «Аккую» сразу после того, как Турция поддержала Азербайджан в нагорно-карабахском конфликте», - пишет корреспондент.

Подготовила Анна Григорян