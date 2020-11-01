Азербайджанские силы попытались продвинуться на участке Аветараноц-Сгнах, но были отброшены назад

В течение ночи на юго-западе, юго-востоке и севере продолжались бои.

Как передает «Арменпресс», Армия обороны Арцаха сообщает, что наряду с боевыми действиями противник продолжал наносить удары по мирным населенным пунктам, в частности, обстреливал города Мартуни, Шуши и село Карин Так.

Армии обороны нанесла целевые удары по огневым позициям врага, обстреливавшим по указанным направлениям. На участке Аветараноц-Сгнах силы противника пытались продвинуться вперед с помощью около 10 единиц техники, но были отбиты арцахскими войсками и, понеся большие потери, были отброшены назад.

«Утром силы противника возобновили наступательные действия, продолжая обстреливать мирные населенные пункты. Армия обороны полностью контролирует всю линию фронта, а также все передвижения противника и при необходимости наносит по нему целенаправленные удары», - говорится в заявлении.