В результате азербайджанских преступлений в Арцахе погибло 45 мирных жителей: ЗПЧ

По итогам миссии по сбору фактов, проведенной аппаратом Защитника прав человека Арцаха, были обновлены данные об азербайджанских преступлениях против мирного населения Арцаха с 27 сентября.

Как передает «Арменпресс», Защитник прав человека Арцаха представил ущерб, нанесенный мирному населению и объектам в результате агрессии Азербайджана по состоянию на 31 октября.

По состоянию на 31 октября в результате обстрелов со стороны Азербайджана населенных пунктов Арцаха погибли в общей сложности 45 мирных жителей, в том числе: 1 девочка, 7 женщин и 37 мужчин. Телесные повреждения получил 141 человек, из них 120 – тяжелые (из последних - 101 мужчина и 19 женщин).

Серьезно повреждены 160 населенных пунктов Республики Арцах, нанесен большой материальный ущерб, в частности: 13 100 объектов частной недвижимости, 2 000 частного движимого имущества, 2 700 объектов инфраструктуры, объекты общественно-промышленного значения.