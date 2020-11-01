В приложении Telegram открыт  фейковый аккаунт на имя премьера Никола Пашиняна: Мане  Геворкян

В приложении Telegram открыт фальшивый аккаунт на имя премьер-министра РА Никола Пашиняна.

Как передает «Арменпресс», об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщила пресс-секретарь премьер-министра РА Мане Геворкян.

«Уважаемые соотечественники, в приложении Telegram открыт и действует аккаунт на имя премьер-министра Никола Пашиняна. Сообщаю вам, что страница фейковая, и у премьер-министра нет аккаунта в Telegram», - сказала она.