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В приложении Telegram открыт  фейковый аккаунт на имя премьера Никола Пашиняна: Мане  Геворкян

В приложении Telegram открыт  фейковый аккаунт на имя премьера Никола Пашиняна: Мане  Геворкян
В приложении  Telegram  открыт фальшивый аккаунт на имя премьер-министра РА Никола Пашиняна.

Как  передает «Арменпресс»,  об этом на своей странице в социальной сети  Facebook  сообщила пресс-секретарь премьер-министра РА Мане Геворкян.

«Уважаемые соотечественники, в приложении Telegram открыт и действует аккаунт  на имя премьер-министра Никола Пашиняна. Сообщаю вам, что страница фейковая,  и у премьер-министра нет аккаунта  в Telegram», - сказала она.


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