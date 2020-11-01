В приложении Telegram открыт фейковый аккаунт на имя премьера Никола Пашиняна: Мане Геворкян
09:04, 1 Ноябрь, 2020
В приложении Telegram открыт фальшивый аккаунт на имя премьер-министра РА Никола Пашиняна.
Как передает «Арменпресс», об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщила пресс-секретарь премьер-министра РА Мане Геворкян.
«Уважаемые соотечественники, в приложении Telegram открыт и действует аккаунт на имя премьер-министра Никола Пашиняна. Сообщаю вам, что страница фейковая, и у премьер-министра нет аккаунта в Telegram», - сказала она.
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