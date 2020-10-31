Перемирие невозможно без международных верификационных механизмов: Ованнисян

Представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян не считает возможным установление полноценного режима прекращения огня в Нагорном Карабахе до тех пор, пока отсутствуют международные верификационные механизмы. Как сообщает Арменпресс, Ованнисян сказал об этом на пресс-конференции 31 октября.

« Без полноценных верификационных механизмов, по которым наши Вооруженные силы разрабатывают вопросы и предложения, не может быть полного прекращения огня. Очень важно, чтобы были механизмы, с помощью которых возможно контролировать режим прекращения огня, увидеть нарушителя, с самого начала зафиксировать, что агрессию и войну развязал Азербайджан. Кажется, все упустили из виду, как началась эта война», - сказал Ованнисян.