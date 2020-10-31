Омбудсмены направят факты о применении Азербайджаном фосфорных боеприпасов в международные органы

Вчера и сегодня были опубликованы объективные доказательства о том, что азербайджанские вооруженные силы применяют в Арцахе (Нагорный Карабах) оружие массового поражения которые содержат химические элементы.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе офиса омбудсмена Армении, на тот момент была опубликована информация, что речь идет об оружии, содержащее фосфор. После этого были опубликованы новые данные о том, что это может быть оружие массового поражения, содержащее другие химические вещества.

В любом случае следует на данный момент обозначить как минимум следующие факты:

1) речь идет об использовании оружия массового поражения;

2) данное оружие содержит химические элементы;

3) оружие применяется в лесах и вызывает массовые пожары и разрушения;

4)пожар, возникший в результате применения данного оружия, невозможно потушить даже средствами пожаротушения или водой, согласно профессиональным оценкам;

5) леса, в которых применеяется это оружие, расположены по соседству с населенными пунктами (по имеющийся на данный момент информации, Шушинский, Мартакертский, Аскеранский районы);

6) как свидетельствуют установленные факты, в лесах прячутся мирные жители от обстрелов и нападений вооруженных сил Азербайджана.

Использование этого оружия в подобных условиях попадает под явный запрет международного права.

Защитники прав человека Армении и Арцаха в настоящее время проводят совместные исследования, результаты которых будут опубликованы и направлены в соответствующие международные органы.