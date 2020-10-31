Провластная партия "Грузинская мечта" лидирует c 55% на парламентских выборах по партийным спискам. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом свидетельствуют результаты экзит-полла американской компании Public Opinion Strategies, проведенного по заказу телекомпании "Имеди".

На втором месте — оппозиционный блок с участием партии экс-президента Михаила Саакашвили "Единое национальное движение — объединенная оппозиция "Сила в единстве", у нее 23% голосов. В парламент также проходят партии "Европейская Грузия" (три процента), "Лело" (три процента), "Альянс патриотов" (три процента), "Стратегия Агмашенебели" (три процента), "Гирчи" (три процента) и другие.

Как показывают данные другого экзит-полла, исследовательской компании Survation, партия "Грузинская мечта" лидирует c 52,26%. Опрос проводился по заказу телекомпании "Рустави 2".

На втором месте — оппозиционный блок с участием партии Саакашвили с результатом 25,33%. В парламент также проходят партии "Европейская Грузия" — 4,2%, "Гирчи" — 3,52%, "Лело" — 2,61% и другие.

"Грузинская мечта" уже празднует победу после обнародованных данных экзит-поллов. Перед главным офисом правящей партии собрались ее члены и сторонники. Результаты экзит-поллов они встретили овациями и аплодисментами.

"Поздравляю всех, вот какие мы сильные люди, грузины! Благодарим активистов партии, лидеров, вас, молодежь — вы принесли эту победу", — заявил основатель "Грузинской мечты" Бидзина Иванишвили присутствующим.