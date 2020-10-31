В Степанакерте уничтожен азербайджанский беспилотник

Подразделения ПВО Армии обороны Арцаха сбили азербайджанский беспилотник в Степанакерте. Об этом в беседе с Арменпресс сообщил сотрудник по связям с общественностью Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Арцаха Унан Тадевосян.

«В небе Степанакерта был замечен беспилотник, нашим Вооруженным силам удалось его сбить. БПЛА упал в близлежащие леса», - сказал Тадевосян.