Президент Армении принял члена Палаты представителей Федерального парламента Бельгии

Президент Армении Армен Саркисян принял члена Палаты представителей Федерального парламента Бельгии Жоржа Далмана.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, бельгийский парламентарий проинформировал президента Армении о том, что он недавно посетил Арцах, посетил столицу Степанакерт, Шуши, стал свидетелем продолжающихся обстрелов со стороны Азербайджана, в том числе по объектам гражданской инфраструктуры и мирным жителям.

Собеседники выразили обеспокоенность азербайджано-турецкой агрессией против Арцаха, сложившейся ситуацией, несоблюдением Азербайджаном режима прекращения огня, продолжающимися боевыми действиями и участием террористов, завербованных азербайджанской армией.

Было отмечено, что дальнейшее обострение ситуации может привести не только к гуманитарной катастрофе, но и дестабилизировать весь регион.