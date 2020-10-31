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Президент Армении принял члена Палаты представителей Федерального парламента Бельгии

Президент Армении принял члена Палаты представителей Федерального парламента Бельгии

Президент Армении Армен Саркисян принял члена Палаты представителей Федерального парламента Бельгии Жоржа Далмана.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, бельгийский парламентарий проинформировал президента Армении о том, что он недавно посетил Арцах, посетил столицу Степанакерт, Шуши, стал свидетелем продолжающихся обстрелов со стороны Азербайджана, в том числе по объектам гражданской инфраструктуры и мирным жителям.

Собеседники выразили обеспокоенность азербайджано-турецкой агрессией против Арцаха, сложившейся ситуацией, несоблюдением Азербайджаном режима прекращения огня, продолжающимися боевыми действиями и участием террористов, завербованных азербайджанской армией. 

Было отмечено, что дальнейшее обострение ситуации может привести не только к гуманитарной катастрофе, но и дестабилизировать весь регион.


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