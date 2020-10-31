В настоящее время ситуация в населенных пунктах Арцаха относительно спокойная

В настоящее время ситуация в населенных пунктах Республики Арцах относительно спокойная. Об этом в беседе с Арменпресс сообщил сотрудник по связям с общественностью Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Арцаха Унан Тадевосян.

«В целом ситуация на данный момент относительно спокойная. В дневное время была объявлена воздушная тревога в Степанакерте, Мартуни, Мартакерте, Шуши, а затем она прекратилась», - сказал Тадевосян.

Ранее, утром и днем 31 октября Азербайджан продолжал вести огонь по мирным населенным пунктам Арцаха. Степанакерт, Мартуни, Мартакерт и Шуши были обстреляны противником из различных ракетных комплексов.