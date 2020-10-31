В результате развязанной против Арцаха широкомасштабной агрессии и военных действий потери Азербайджана в живой силе составили 6947 человек.

Как сообщает Арменпресс, Единая информационная платформа опубликовала новые данные о потерях Азербайджана, согласно которым противник потерял в общей сложности 239 БПЛА, 16 вертолетов, 25 самолетов, 656 единиц бронетехники, 6 ТОС.