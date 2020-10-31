Глава МИД Армении коснулся использования Азербайджаном фосфорных боеприпасов 

Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян коснулся использования Азербайджаном фосфорных боеприпасов в Арцахе. Как сообщает Арменпресс, Мнацаканян написал об этом в своем микроблоге в Twitter.

«На этот раз Азербайджан применил фосфорные боеприпасы в Арцахе, в лесах, возле населенных пунктов, где проживает много мирных жителей.

То, что делает Азербайджан, является полным пренебрежением к своим обязательствам, продолжающейся агрессией, уничтожением мирных жителей, применением запрещенного оружия».