Время в Ереване: 11:07:36,   31 Октябрь

Глава МИД Армении коснулся использования Азербайджаном фосфорных боеприпасов 

Глава МИД Армении коснулся использования Азербайджаном фосфорных боеприпасов 

Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян коснулся использования Азербайджаном фосфорных боеприпасов в Арцахе. Как сообщает Арменпресс, Мнацаканян написал об этом в своем микроблоге в Twitter.

«На этот раз Азербайджан применил фосфорные боеприпасы в Арцахе, в лесах, возле населенных пунктов, где проживает много мирных жителей.

То, что делает Азербайджан, является полным пренебрежением к своим обязательствам, продолжающейся агрессией, уничтожением мирных жителей, применением запрещенного оружия».


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен



https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации