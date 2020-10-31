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Умер Шон Коннери

Умер Шон Коннери

Всемирно известный шотландский актер Шон Коннери умер в возрасте 90 лет.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает theguardian. Причина смерти актера пока не известна.

Шон Коннери снимался в таких фильмах, как «Человек, который станет королем», «Имя розы», «Неприкасаемые» и других.

Шон Коннери, знаменитый «Агент 007», первым сыграл Джеймса Бонда в сериале.   Шон Коннери получил премию Американской киноакадемии за лучшую мужскую роль второго плана - за роль в фильме 1988 года «Неприкасаемые». Он трижды выигрывал премию «Золотой глобус» и пять раз - премию Британской кино- и телевизионной академии.

Коннери родился в 1930 году. Детство он провел в районе Фантинбридж в Эдинбурге, бросив школу в 14 лет. Он поступил на службу в Королевский флот в 1948 году, но позже был демобилизован из-за проблем со здоровьем. Также он занимался бодибилдингом.

 


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