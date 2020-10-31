Вопрос четкого формата помощи Армении будет рассмотрен дополнительно — Захарова

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала обращение премьер-министра РА Никола Пашиняна к руководству России.

Как передает Арменпресс, в интервью «России 24» Захарова заявила, что принципиальная позиция российской стороны заключается в том, что Москва выполнит взятые на себя обязательства перед своим союзником Ереваном в случае переноса боевых действий непосредственно на территорию Армении.

«А что касается четкого формата помощи Армении, то этот вопрос будет рассмотрен дополнительно.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян 31 октября направил письмо президенту России Владимиру Путину, в котором детально представил ситуацию и вызовы, возникшие в результате азербайджано-турецкой военной агрессии против Нагорного Карабаха.

В письме, в частности, подчеркивается факт переброски иностранных вооруженных террористов с Ближнего Востока и их участие в боевых действиях против Нагорного Карабаха.

"Принимая во внимание факты приближения боевых действий к границе Республики Армения и посягательств на территорию Республики Армения, премьер-министр обратился к президенту Российской Федерации с просьбой начать немедленные консультации для определения форм и размеров помощи, которую Российская Федерация может оказать Республике Армения – для обеспечения своей безопасности - на основании союзнических отношений между Арменией и Россией, а также ст. 2 Соглашения о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи от 29 августа 1997 года», - сообщает МИД РА.

«В ответ на письмо премьер-министра Республики Армения Никола Пашиняна президенту Российской Федерации Владимиру Путину начать консультации по определению видов помощи и суммы, которую Российская Федерация может предоставить Республике Армения в целях безопасности, мы подтверждаем нашу приверженность союзническим обязательствам Российской Федерации, в том числе в рамках ряда статей Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи от 29 августа 1997 г. предусмотрены конкретные действия в случае угрозы вооруженного нападения или агрессии на территории друг друга.

Согласно договору, Россия окажет Еревану всю необходимую помощь, если столкновения переместятся непосредственно на территорию Армении.

Мы еще раз призываем стороны в нагорно-карабахском конфликте незамедлительно прекратить огонь, ослабить напряженность и вернуться к предметным переговорам для достижения мирного урегулирования - на основе основополагающих принципов, в соответствии с соглашениями, достигнутыми 10 октября министрами иностранных дел Российской Федерации, Азербайджанской республики и РеспубликиАрмении», - как передает Арменпресс, об этом говорится в заявлении МИД РФ.