Где же решительные действия ЕС против Азербайджана и Турции? — Депутат парламента Нидерландов

Депутат голландского парламента Джоэл Фордевинд отметил, что зверства Азербайджана в Арцахе - при поддержке турецко-сирийских джихадистов не вызывают соответствующей реакции со стороны Евросоюза. Санкций против Азербайджана и Турции все нет.

Как передает Арменпресс, об этом депутат написал в своем микроблоге в Twitter.

«Так где же решительные действия ЕС против Азербайджана и Турции? Почему бы сейчас не ввести точечные санкции или не создать бесполетную зону над Нагорным Карабахом? Сколько еще жертв им нужно, чтобы что-то предпринять?»

Он провел параллели по опубликованным снимкам, напомнив, что 2 сентября, когда правительство Германии объявило об отравлении Навального, реакция была немедленной - Евросоюз и Великобритания ввели санкции против России. А 1 октября того же года Франция, Россия и Сирия подтвердили, что Турция отправляет сирийских джихадистов для борьбы с армянами в Нагорном Карабахе, в результате чего уже тысячи жертв. И что? От ЕС никакой реакции.