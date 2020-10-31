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Где же решительные действия ЕС против Азербайджана и Турции? — Депутат парламента Нидерландов

Где же решительные действия ЕС против Азербайджана и Турции? — Депутат парламента Нидерландов

Депутат голландского парламента Джоэл Фордевинд отметил, что зверства   Азербайджана в Арцахе - при поддержке турецко-сирийских джихадистов не вызывают соответствующей реакции со стороны Евросоюза. Санкций против Азербайджана и  Турции все нет. 

Как  передает Арменпресс, об этом депутат написал  в своем микроблоге в Twitter.

 «Так  где же решительные действия ЕС против Азербайджана и Турции? Почему бы сейчас не ввести точечные санкции или не создать бесполетную зону над Нагорным Карабахом? Сколько еще жертв им нужно, чтобы что-то предпринять?»

Он провел параллели по  опубликованным снимкам, напомнив, что 2 сентября, когда правительство Германии объявило об отравлении Навального, реакция была немедленной -  Евросоюз и Великобритания ввели санкции против России.  А 1 октября того же года    Франция, Россия и Сирия  подтвердили, что Турция отправляет сирийских джихадистов для борьбы с армянами в Нагорном Карабахе, в результате чего уже тысячи жертв. И что?  От ЕС   никакой реакции.


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