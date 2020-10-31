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Азербайджан нанес удары по Мартуни и Мартакерту, Шуши вновь под ракетным обстрелом

Азербайджан нанес удары по Мартуни и Мартакерту, Шуши вновь под ракетным обстрелом

В течение дня Азербайджан продолжал держать под обстрелом мирные населенные пункты Арцаха. 

Как  передает Арменпресс,  об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Арцаха.

«Утром  Степанакерт, днем - города Мартуни и Мартакерт, а в данный  момент и Шуши — оказались  мишенью различных ракетных установок  противника. Информация о  пострадавших и нанесенном ущербе уточняется», - говорится в сообщении.

После того, как 30 октября на  встрече министров иностранных дел Армении и Азербайджана была достигнута договоренность о безоговорочном выполнении договоренностей о ненацеливании на гражданские инфраструктуры,  на рассвете 31 октября столицу Арцаха снова разбудили  взрывы  вражеских ракет. В 7:08 часов в городе раздались взрывы. В тот же момент сработал сигнал воздушной тревоги. На этот раз азербайджанскими войсками  был обстрелян центральный рынок Степанакерта. Была разрушена часть инфраструктуры общественного значения, в результате чего гражданскому населению был нанесен большой материальный ущерб. Следующий взрыв уничтожил жилой дом со всем имуществом. Прилегающие жилые районы  были частично повреждены.   Противник также  подверг  ракетному обстрелу и Шуши. Есть раненые среди мирного населения.


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