Азербайджан нанес удары по Мартуни и Мартакерту, Шуши вновь под ракетным обстрелом

В течение дня Азербайджан продолжал держать под обстрелом мирные населенные пункты Арцаха.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Арцаха.

«Утром Степанакерт, днем - города Мартуни и Мартакерт, а в данный момент и Шуши — оказались мишенью различных ракетных установок противника. Информация о пострадавших и нанесенном ущербе уточняется», - говорится в сообщении.

После того, как 30 октября на встрече министров иностранных дел Армении и Азербайджана была достигнута договоренность о безоговорочном выполнении договоренностей о ненацеливании на гражданские инфраструктуры, на рассвете 31 октября столицу Арцаха снова разбудили взрывы вражеских ракет. В 7:08 часов в городе раздались взрывы. В тот же момент сработал сигнал воздушной тревоги. На этот раз азербайджанскими войсками был обстрелян центральный рынок Степанакерта. Была разрушена часть инфраструктуры общественного значения, в результате чего гражданскому населению был нанесен большой материальный ущерб. Следующий взрыв уничтожил жилой дом со всем имуществом. Прилегающие жилые районы были частично повреждены. Противник также подверг ракетному обстрелу и Шуши. Есть раненые среди мирного населения.