Азербайджан впрягся в бесперспективное распространение абсурдных заявлений: спикер МО Армении

Армия обороны Арцаха представила неоспоримые факты применения со стороны противника фосфорного оружия, содержащего элементы химического оружия, после чего официальные круги Азербайджана впряглись в бесперспективное занятие – распространение примитивных заявлений, натужно и безуспешно пытаясь выбраться сухими из воды.

Как передает Арменпресс, об этом сообщила пресс-секретарь Министерства обороны РА Шушан Степанян в социальной сети Facebook.

Ранее Шушан Степанян заявила, что противник, нарушив достигнутую в Женеве договоренность о ненанесении ударов на мирные поселения при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ, также обстрелял Шуши.