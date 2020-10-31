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Азербайджан впрягся в бесперспективное распространение абсурдных заявлений: спикер МО Армении

Азербайджан впрягся в бесперспективное распространение абсурдных заявлений: спикер МО Армении

Армия обороны Арцаха представила неоспоримые факты применения со стороны противника  фосфорного оружия, содержащего элементы химического оружия,  после чего официальные круги Азербайджана впряглись в  бесперспективное занятие – распространение примитивных заявлений, натужно и безуспешно пытаясь выбраться сухими из воды. 

Как  передает Арменпресс, об этом сообщила пресс-секретарь Министерства обороны РА Шушан Степанян в социальной сети Facebook.

Ранее Шушан Степанян заявила, что противник, нарушив достигнутую в Женеве договоренность о ненанесении ударов на мирные поселения при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ, также обстрелял Шуши.


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