Азербайджан впрягся в бесперспективное распространение абсурдных заявлений: спикер МО Армении
Армия обороны Арцаха представила неоспоримые факты применения со стороны противника фосфорного оружия, содержащего элементы химического оружия, после чего официальные круги Азербайджана впряглись в бесперспективное занятие – распространение примитивных заявлений, натужно и безуспешно пытаясь выбраться сухими из воды.
Как передает Арменпресс, об этом сообщила пресс-секретарь Министерства обороны РА Шушан Степанян в социальной сети Facebook.
Ранее Шушан Степанян заявила, что противник, нарушив достигнутую в Женеве договоренность о ненанесении ударов на мирные поселения при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ, также обстрелял Шуши.
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