Политолог ожидает, что помощь России Армении может быть в виде военной техники и специалистов

По мнению политолога Александра Маркарова, военная помощь России Армении может быть в виде военной техники и специалистов.

В беседе с Арменпресс Маркаров сослался на письмо премьер-министра Армении Никола Пашиняна президенту России Владимиру Путину о ситуации, сложившейся в результате азербайджано-турецкой военной агрессии, и о возникших вызовах, отметив важность сотрудничества между Арменией и Россией для обеспечения безопасности Армении.

«Военно-техническое, политико-экономическое сотрудничество, существующее между Арменией и Россией, будет продолжено. Если мы ожидаем, что Россия поддержит Армению, то можно сказать, что, естественно, речь идет о точной военной технике и специалистах, что в данном случае важно», - подчеркнул он.

С военной точки зрения, по мнению политолога, Россия является одним из ключевых партнеров для Армении, и о совместных шагах нужно было думать раньше.

«Есть некоторые, понятные ограничения, касающиеся сотрудничества России и Арменией. Другими словами, у России связаны руки, когда речь идет об Арцахе, который не признан Россией. Так что все сотрудничество касается Армении и России», - сказал политолог.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян 31 октября направил письмо президенту России Владимиру Путину, в котором детально представил ситуацию и вызовы, возникшие в результате азербайджано-турецкой военной агрессии против Нагорного Карабаха.

Принимая во внимание факты приближения боевых действий к границе Республики Армения и посягательств на территорию Республики Армения, премьер-министр обратился к президенту Российской Федерации с просьбой начать немедленные консультации для определения форм и размеров помощи, которую Российская Федерация может оказать Республике Армения – для обеспечения своей безопасности - на основании союзнических отношений между Арменией и Россией, а также ст. 2 Соглашения о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи от 29 августа 1997 года.

В ответ на письмо премьер-министра Республики Армения Никола Пашиняна президенту Российской Федерации Владимиру Путину начать консультации по определению видов помощи и суммы, Российская Федерация подтвердила приверженность союзническим обязательствам. В заявлении МИД РФ говорится, что согласно договору, Россия окажет Еревану всю необходимую помощь, если столкновения переместятся непосредственно на территорию Армении.

Лилит Демурян