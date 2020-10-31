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Политолог ожидает, что помощь России Армении может быть в виде военной техники и специалистов

Политолог ожидает, что помощь России Армении может быть в виде военной техники и специалистов

По мнению политолога Александра Маркарова, военная помощь России Армении может быть в виде военной техники и специалистов. 

В беседе с Арменпресс Маркаров сослался на письмо премьер-министра Армении Никола  Пашиняна президенту России Владимиру Путину о ситуации, сложившейся  в  результате азербайджано-турецкой военной агрессии, и о возникших  вызовах, отметив важность сотрудничества между Арменией и Россией для обеспечения безопасности Армении.   

«Военно-техническое, политико-экономическое сотрудничество, существующее между Арменией и Россией, будет продолжено. Если мы ожидаем, что Россия поддержит Армению, то можно сказать, что, естественно, речь идет о точной военной технике и специалистах, что в данном случае важно», - подчеркнул  он.

С военной точки зрения, по мнению политолога, Россия является одним из ключевых партнеров для Армении, и о совместных шагах нужно было думать раньше. 

«Есть некоторые, понятные ограничения, касающиеся  сотрудничества России и Арменией. Другими словами, у России связаны руки, когда речь идет об Арцахе, который не признан Россией.  Так что все сотрудничество касается Армении и России», - сказал политолог. 

Премьер-министр Армении Никол Пашинян 31 октября направил письмо президенту России Владимиру Путину, в котором детально представил ситуацию и вызовы, возникшие  в результате азербайджано-турецкой военной агрессии против Нагорного Карабаха. 

Принимая во внимание факты приближения боевых действий к границе Республики Армения и посягательств на территорию Республики Армения, премьер-министр обратился к президенту Российской Федерации с просьбой начать немедленные консультации для определения форм и размеров помощи, которую   Российская Федерация может оказать Республике Армения – для  обеспечения  своей безопасности -   на  основании союзнических отношений между Арменией и Россией, а также  ст. 2  Соглашения о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи от 29 августа 1997 года.

В ответ на письмо премьер-министра Республики Армения Никола Пашиняна   президенту Российской Федерации Владимиру Путину начать консультации по определению видов помощи и суммы,  Российская Федерация   подтвердила приверженность союзническим обязательствам.   В заявлении МИД РФ говорится, что  согласно договору, Россия окажет Еревану всю необходимую помощь, если столкновения переместятся непосредственно на  территорию  Армении.


Лилит Демурян


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