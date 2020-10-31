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Посол Армении разъяснил запрос Пашиняна о консультациях

Посол Армении разъяснил запрос Пашиняна о консультациях

Ереван обратился к РФ за консультациями по безопасности в рамках двусторонних соглашений, речь о привлечении ОДКБ не идет, заявил РИА Новости посол Армении в Москве Вардан Тоганян.

"Речь идет об обращении к президенту РФ, ссылаясь на наш двусторонний договор", - заявил посол, отвечая на вопрос, касается ли обращение Еревана ОДКБ или речь идет о двустороннем формате.

Ранее он не исключил, что на консультациях будет обсуждаться запрос о предоставлении Россией военной помощи Армении.

 


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