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Завершается строительство внешней сети водопровода питьевой воды в селе Айрк общины Варденис

Завершается строительство внешней сети водопровода питьевой воды в селе Айрк общины Варденис

В рамках субвенционной программы, реализуемой правительством Республики Армения в селе Айрк общины Варденис Гегаркуникской области, близится к завершению строительство внешней сети водопровода питьевой воды протяженностью 8 км.

Как  сообщили Арменпресс  в управлении градостроительства Гегаркуникской областной администрации, контрактная стоимость программы строительства внешней сети питьевого водоснабжения села Эйрк составляет 45 миллионов 849 тысяч драмов, из которых 70% или 32 миллиона 94 тысячи драмов предоставлены правительством РА, а 30% или 13 миллионов 754 тысяча драмов - Варденис. 

По состоянию на 31 октября, внешняя сеть водопровода питьевой воды Айрк протяженностью около 8 километров построена более чем на 85%.

С реализацией данной программы решается проблема круглосуточного питьевого водоснабжения в Айрке полностью. Программа завершится в ноябре.




Хосров Хлгатян


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