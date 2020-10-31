Завершается строительство внешней сети водопровода питьевой воды в селе Айрк общины Варденис

В рамках субвенционной программы, реализуемой правительством Республики Армения в селе Айрк общины Варденис Гегаркуникской области, близится к завершению строительство внешней сети водопровода питьевой воды протяженностью 8 км.

Как сообщили Арменпресс в управлении градостроительства Гегаркуникской областной администрации, контрактная стоимость программы строительства внешней сети питьевого водоснабжения села Эйрк составляет 45 миллионов 849 тысяч драмов, из которых 70% или 32 миллиона 94 тысячи драмов предоставлены правительством РА, а 30% или 13 миллионов 754 тысяча драмов - Варденис.

По состоянию на 31 октября, внешняя сеть водопровода питьевой воды Айрк протяженностью около 8 километров построена более чем на 85%.

С реализацией данной программы решается проблема круглосуточного питьевого водоснабжения в Айрке полностью. Программа завершится в ноябре.

Хосров Хлгатян