Признание Косово со стороны США - прецедент для Арцаха — The National Interest

Если признание независимости Косово и может создать прецедент для чего-либо, так это того, что мир не должен сидеть сложа руки, пока государства совершают серьезные преступления против человечности.

Как передает Арменпресс, The National Interest опубликовала развернгутую статью Алекса Галицкого об Арцахе.

Автор напомнил, что президент США Дональд Трамп в ходе своей предвыборной кампании в своем обещании армянам разрешить гуманитарный кризис на Южном Кавказе упомянул случай Косово. Отмечается, что, поступив так, Трамп, возможно, невольно принял признание Арцаха в качестве решения для продолжающейся уже не одно десятилетие агрессии Азербайджана против армян.

В статье подчеркивается, что в соответствии с международным правом, территориальная целостность обычно считается неприкосновенной, за исключением определенных обстоятельств. Отмечается, что принцип реституционального отделения закреплен во многих документах международного права, но только в Декларации независимости Косово, с последующим его признанием в 2008 году, эта теория была реализована на практике.

Автор статьи отметил, что, как и Косово, Арцах подвергается жестокой этнической чистке со стороны Азербайджана. Арцах также заслужил свой суверенитет, добившись независимости путем всенародного референдума и с помощью развитых институтов передового управления, которые обеспечивали мир и демократию на протяжении трех десятилетий. «И, наконец, под угрозой геноцида со стороны Азербайджана независимость остается единственным прибежищем, которое может защитить существование коренного армянского населения Арцаха», - говорится в статье.

В статье напоминается также, что пресс-спикер госдепартамента Том Кейси отметил, что главное различие между Арцахом и Косово состоит в том, что Косово какое-то время находилось под управлением ООН, что «предусматривало решение о его окончательном статусе». Автор статьи отмечает: становится ясно, что единственное несоответствие между двумя случаями - это география.

Галицкий отмечает, что эрдогановская Турция сбросила маску демократии, проявив себя как диктатор-экспансионист, стремящийся восстановить Османскую империю. Турция считает действия Азербайджана против Арцаха важной частью своего общего пантюркистского видения в регионе.

«Вжнее всего то, что угроза геноцида нависла над армянами Арцаха. Если случай Косово и должен создать прецедент для чего-либо, так это то, что мир не должен сидеть сложа руки, пока государства совершают серьезные преступления против человечности», - отмечает автор.

Он подчеркивает, что Азербайджан дал понять, что желаемый результат - ликвидация армянского присутствия в Арцахе. На протяжении десятилетий азербайджанские лидеры пропагандировали именно антиармянскую риторику.

Также упоминается тот факт, что в этой войне Азербайджан при поддержке Турции задействовал иностранных наемников-джихадистов, применил против гражданского населения запрещенные кассетные боеприпасы, нацелился на школы, больницы и церкви. Азербайджан, поддерживаемый Турцией, не заинтересован в дипломатическом решении.

«Совершенно очевидно, что признание независимости Арцаха перед лицом угрозы геноцида - единственный жизнеспособный вариант обеспечения основных прав армянского населения в регионе», - говорится в статье.

Алекс Галицкий - директор по коммуникациям Армянского национального комитета Америки.

Подготовила Анна Григорян