Применение Азербайджаном фосфорного оружия против Арцаха чревато экологической катастрофой

Применение Азербайджаном против Арцаха фосфорного оружия, содержащего элементы химического оружия, является грубым нарушением международного гуманитарного права и Женевских конвенций, а также представляет собой реальную угрозу экологической катастрофы.

Об этом сообщает Министерство обороны РА, опубликовав видеоролик, свидетельствующий о применении фосфорного оружия в лесных массивах.

«В зоне арцахско-азербайджанского конфликта силы противника применили фосфорное оружие, содержащее элементы химического оружия, что является грубым нарушением международного гуманитарного права, норм и принципов обычного права, Женевских конвенций, а также положений соответствующих конвенций и документов ООН. Помимо причинения вреда армянским силам, оно также направлено на провоцирование массовых лесных пожаров и создание реальных экологических катастроф в этом районе.

Запрещение вышеупомянутых действий, и в результате, защищаемые права и ценности в первую очередь относятся к сфере обычного права. А использование такого оружия, которое не позволяет проводить четкую дифференциацию между военными и гражданскими объектами, является в то же время причиной экологической катастрофы и возможных человеческих потерь", как передает Арменпресс, отметила пресс-секретарь Минобороны РА Шушан Степанян.