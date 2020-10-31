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Применение Азербайджаном фосфорного оружия против Арцаха чревато экологической катастрофой

Применение Азербайджаном фосфорного оружия против Арцаха чревато экологической катастрофой

Применение Азербайджаном против Арцаха фосфорного оружия, содержащего элементы химического оружия, является грубым нарушением международного гуманитарного права и Женевских конвенций, а  также  представляет собой реальную угрозу экологической катастрофы.

Об этом сообщает Министерство обороны РА, опубликовав видеоролик, свидетельствующий о применении фосфорного оружия в лесных массивах. 

«В зоне арцахско-азербайджанского конфликта силы противника применили фосфорное оружие, содержащее элементы химического оружия, что является грубым нарушением международного гуманитарного права, норм и принципов обычного права, Женевских конвенций, а также положений соответствующих конвенций и документов ООН. Помимо причинения вреда армянским силам, оно также направлено на  провоцирование  массовых лесных пожаров и создание реальных экологических катастроф в этом районе. 

Запрещение вышеупомянутых действий, и в результате,  защищаемые права и ценности в первую очередь относятся к сфере обычного права. А использование такого оружия, которое не позволяет проводить четкую дифференциацию   между военными и гражданскими объектами, является в то же время причиной экологической катастрофы и возможных человеческих потерь",  как передает Арменпресс,  отметила пресс-секретарь Минобороны РА Шушан Степанян.


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