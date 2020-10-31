ЕС выделил 400 тысяч евро на поддержку населения Нагорного Карабаха

Евросоюз выделил 400 тысяч евро гуманитарной помощи на поддержку населения Нагорного Карабаха.

Как сообщает Арменпресс, об этом заявил еврокомиссар по кризисному управлению Янез Ленарчич.

«Мы предоставили 400 000 евро гуманитарной помощи для удовлетворения самых насущных потребностей гражданского населения, пострадавшего в результате конфликта в Нагорном Карабахе», - сказал он, добавив, что ЕС призвал к немедленному прекращению боевых действий, которые уже унесли многие жизни.

Общий объем помощи ЕС достигает 900 тысяч евро, так как в начале октября уже было оказано экстренной помощи в размере 500 тысяч евро.

27 сентября Азербайджан при поддержке Турции и с привлечением террористов-наемников начал военные действия против Арцаха, используя весь свой арсенал. Обстрелу подвергаются даже мирные населенные пункты, в том числе столица Степанакерт, города Мартакерт, Мартуни, Шуши и др., в результате чего в разных районах Арцаха гибнут гражданские лица.