При положительном ответе на COVID-19 у призывника будет проверена достоверность тестирования

Если у лица, подлежащего призыву, будет положительный ответ теста на COVID-19, есть высокая вероятность того, что подлинность результата ПЦР-теста будет проверена.

Как передает Арменпресс, об этом сообщил заместитель министра здравоохранения РА Артем Смбатян на своей странице в Facebook.

«Еще раз призываю организации, проводящие отбор проб на коронавирус и лабораторные анализы, а также их соответствующие департаменты воздерживаться от незаконной деятельности. В случае положительного ответа на коронавирус у лица, подлежащего призыву, высока вероятность того, что будет проверяться как соответствие человека образцу, так и подлинность соответствия образца и результата ПЦР-теста», - отметил Артем Смбатян.

По инициативе Службы национальной безопасности РА 30 октября была организована рабочая встреча с представителями тех медицинских учреждений, в которых проводится отбор проб и лабораторные исследования для выявления нового типа коронавирусной болезни (COVID-19). На встрече было подчеркнуто также, что оперативная обстановка контролируется органами Службы национальной безопасности, и в случае получения информации о таких нарушениях, все участники уголовного процесса будут выявлены и привлечены к ответственности по всей строгости закона. К сказанному прилагаются подробности уже проведенной работы и даже официальная информация о резонансных случаях подобного рода.