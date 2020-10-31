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При положительном ответе на COVID-19 у призывника будет проверена достоверность тестирования

При положительном ответе на COVID-19 у призывника будет проверена достоверность тестирования

 Если у  лица, подлежащего призыву, будет  положительный  ответ теста на COVID-19, есть высокая вероятность того, что подлинность результата ПЦР-теста будет проверена. 

Как  передает Арменпресс,  об этом сообщил заместитель министра здравоохранения РА Артем Смбатян на своей странице в Facebook. 

«Еще раз призываю организации, проводящие отбор  проб на коронавирус и лабораторные анализы,  а  также их соответствующие департаменты воздерживаться от незаконной деятельности. В случае положительного ответа на коронавирус у лица, подлежащего призыву, высока  вероятность того, что будет проверяться как соответствие человека образцу, так и подлинность соответствия образца и результата ПЦР-теста», - отметил  Артем Смбатян. 

По инициативе Службы национальной безопасности РА 30 октября была  организована рабочая встреча с представителями тех медицинских учреждений, в которых проводится отбор проб и лабораторные исследования для выявления нового типа коронавирусной болезни (COVID-19). На встрече было подчеркнуто также, что оперативная обстановка контролируется органами Службы национальной безопасности, и в случае получения информации о таких нарушениях, все участники уголовного процесса будут выявлены и привлечены к ответственности по всей строгости  закона. К сказанному прилагаются подробности уже проведенной работы и даже официальная информация о резонансных случаях  подобного рода.


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