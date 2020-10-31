С момента начала войны в Арцахе в НС премии не выдавались: Тигран Галстян

Руководитель аппарата Национального Собрания РА, гл.секретарь Тигран Галстян сообщил, что с момента начала Арцахской войны награды в Национальном Собрании РА не вручались.

«Официально заявляю, что с начала Арцахской войны ни депутаты Национального Собрания РА, ни аппарат НС не получали никаких наград. Я призываю тех, кто распространяет очевидную ложь, еще раз поискать в себе признаки морали», - написал Тигран Галстян на своей странице в Facebook.

Ранее в Департаменте информации и связей с общественностью аппарата премьер-министра РА сообщили, что сентябрьские премии сотрудникам органов государственного управления и районных администраций были вручены до объявления военного положения. «Что касается октябрьских премий, то сообщаем, что главам органов государственного управления и губернаторам регионов поручено не предусматривать премирования как руководства, так и сотрудников. В то же время сообщаем, что из средств, выделенных аппарату премьер-министра из государственного бюджета на 2020 год 1 млрд 24,8 млн драмов соответствующим решением правительства Республики Армения направлено в резервный фонд правительства Республики Армения », - говорится в разъяснении.