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Число жертв землетрясения в Турции достигло 25

Число жертв землетрясения в Турции достигло 25

Число жертв землетрясения, произошедшего  в западной турецкой провинции Измир, достигло 25 человек.

Как передает Арменпресс со ссылкой на  ТАСС, об этом сообщает Управление по контролю за чрезвычайными ситуациями Турции.

По последним данным, в результате землетрясения отмечено 25 жертв и 804 раненых. 

Землетрясение магнитудой 6,6 произошло 30 октября в бассейне Эгейского и Мраморного моря. Эпицентр был зарегистрирован в Сеферхисаре, в турецкой провинции Измир.


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