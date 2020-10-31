Число жертв землетрясения в Турции достигло 25

Число жертв землетрясения, произошедшего в западной турецкой провинции Измир, достигло 25 человек.

Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает Управление по контролю за чрезвычайными ситуациями Турции.

По последним данным, в результате землетрясения отмечено 25 жертв и 804 раненых.

Землетрясение магнитудой 6,6 произошло 30 октября в бассейне Эгейского и Мраморного моря. Эпицентр был зарегистрирован в Сеферхисаре, в турецкой провинции Измир.