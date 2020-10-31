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COVID-19: в Армении подтвержден 2381 новый случай, отмечено наибольшее число случаев смерти

COVID-19: в Армении подтвержден 2381 новый случай, отмечено наибольшее число случаев смерти

По состоянию на 31 октября в Армении подтверждено 89 813 случаев заболевания коронавирусом,   55 317 человек вылечены. 

Как  передает Арменпресс,  об этом сообщает сайт  Национального центра по контролю и профилактике заболеваний Министерства здравоохранения РА.

В настоящее время лечение от коронавируса проходят 32788 пациентов. За последние 24 часа было проведено 4992 теста, всего - 402588 тестов. Таким образом, подтвержден 2381 новый случай заболевания коронавирусом, выздоровел 1001 человек. 

В общей сложности, от коронавируса зарегистрирован  1341 случай смерти (+ 41). Сообщалось о девяти случаях смерти пациентов с коронавирусной инфекцией, но их смерть  наступила от другого заболевания. Всего таких случаев - 367.

11 сентября правительство приняло решение заменить введенное в Республике Армения чрезвычайное положение, объявленное 16 марта 2020 года и продленное до 11 сентября, на карантин — с 17:00  11 сентября по 11 января 2021г. включительно.


Лилит Демурян


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