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В Шуши в результате ударов Азербайджана есть раненые мирные жители

В Шуши в результате ударов Азербайджана есть раненые мирные жители

Азербайджан, нарушая договоренность о ненацеливании на мирные населенные пункты, достигнутую в Женеве при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ, обстрелял также Шуши. 

Как  передает Арменпресс, об этом сообщила пресс-секретарь Минобороны РА Шушан Степанян. «В городе Шуши в результате ударов противника есть раненые среди гражданского  населения», - сообщила Степанян. 

После того, как 30 октября на  встрече министров иностранных дел Армении и Азербайджана была достигнута договоренность о безоговорочном выполнении договоренностей о ненацеливании на гражданские инфраструктуры,  на рассвете 31 октября столицу Арцаха снова разбудили  взрывы  вражеских ракет. В 7:08 часов в городе раздались взрывы. В тот же момент сработал сигнал воздушной тревоги. На этот раз азербайджанскими войсками  был обстрелян центральный рынок Степанакерта. Была разрушена часть инфраструктуры общественного значения, в результате чего гражданскому населению был нанесен большой материальный ущерб. Следующий взрыв уничтожил жилой дом со всем имуществом. Прилегающие жилые районы  были частично повреждены.


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