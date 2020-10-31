В Шуши в результате ударов Азербайджана есть раненые мирные жители

Азербайджан, нарушая договоренность о ненацеливании на мирные населенные пункты, достигнутую в Женеве при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ, обстрелял также Шуши.

Как передает Арменпресс, об этом сообщила пресс-секретарь Минобороны РА Шушан Степанян. «В городе Шуши в результате ударов противника есть раненые среди гражданского населения», - сообщила Степанян.

После того, как 30 октября на встрече министров иностранных дел Армении и Азербайджана была достигнута договоренность о безоговорочном выполнении договоренностей о ненацеливании на гражданские инфраструктуры, на рассвете 31 октября столицу Арцаха снова разбудили взрывы вражеских ракет. В 7:08 часов в городе раздались взрывы. В тот же момент сработал сигнал воздушной тревоги. На этот раз азербайджанскими войсками был обстрелян центральный рынок Степанакерта. Была разрушена часть инфраструктуры общественного значения, в результате чего гражданскому населению был нанесен большой материальный ущерб. Следующий взрыв уничтожил жилой дом со всем имуществом. Прилегающие жилые районы были частично повреждены.