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Великобритания предоставит продукты питания и лекарства пострадавшим в нагорно- карабахском конфликте

Великобритания предоставит продукты питания и лекарства пострадавшим в нагорно- карабахском конфликте

Великобритания объявила о помощи пострадавшим в нагорно-карабахском конфликте в размере 1 миллиона  фунта  стерлингов.

Об этом  Арменпресс  стало известно с сайта правительства Соединенного Королевства. 

Министр иностранных дел Англии Доминик Рааб заявил, что в  пакете помощи Великобритании тысячи людей, пострадавших в результате конфликта, получат медикаменты, продукты  питания и более безопасное жилье. Таким образом, Великобритания предоставит столь необходимые медикаменты мирным жителям   в пакете на сумму 1 миллион фунтов стерлингов. Пострадавшие в  результате войны, в том числе дети, будут получать лечение в медицинских учреждениях или от лиц, отреагировавших на чрезвычайную ситуацию, при поддержке Международного комитета Красного Креста. Уязвимым общинам, живущим в непосредственной близости  с местом военных действий, при поддержке Великобритании будут предоставлены одеяла, продуктовые посылки и предметы гигиены.

«Пакет помощи Великобритании обеспечит пострадавших в  нагорно-карабахском конфликте жизненно необходимыми продуктами питания, медикаментами и необходимыми медикаментами. Мы продолжаем призывать обе стороны работать с Минской группой ОБСЕ для поиска мирного политического решения путем переговоров, которое так необходимо для жителей региона», - сказал Доминик Рааб. 

Мартин Шуэп, региональный директор Международного комитета Красного Креста, поблагодарил за  помощь Великобритании МККК в его усилиях в регионе. «Высококачественная поддержка со стороны доноров, в том числе Соединенного Королевства, позволяет МККК действовать нейтрально, беспристрастно и независимо в отношении тех, кто пострадал в вооруженном конфликте и в других ситуациях», - сказал он.

В заявлении говорится, что поддержка Великобритании поможет также улучшить убежища путем установки или модернизации резервуаров для воды и санузлов.


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