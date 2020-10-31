В Вене почти 50 исламистов напали на католическую церковь

Около 50 молодых людей турецкого происхождения вечером 29 октября ворвались в католическую церковь Святого Антония Падуанского в Вене. Об этом сообщает газета Kurier.

Злоумышленники проникли в купель и исповедальню и устроили там дебош: они пинали лавки и громили другую церковную утварь. Священнослужители вызвали полицию, однако хулиганы успели скрыться до ее прибытия. Тем не менее, действия нарушителей попали на видео.

Правоохранительные органы считают организаторами нападения группу фанатиков из числа турецких исламистов — в течение последних месяцев они уже привлекали внимание полиции в округе Фаворитен, где расположена церковь Святого Антония Падуанского. Следователи уже установили личности десятерых погромщиков, ранее они уже были замечены в нарушении общественного порядка.

Атака на католическую церковь в Вене произошла на фоне нападений исламистов во Франции и заявлений турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана об исламофобии в Европе.

Серия атак на французских граждан произошла в Ницце, Лионе, Авиньоне и Париже 29 и 30 октября.