Небензя: СБ ООН может вернуться к обсуждению ситуации в Нагорном Карабахе

Совет Безопасности (СБ) ООН может вернуться к обсуждению ситуации в Нагорном Карабахе, если обстановка в зоне конфликта не улучшится. Об этом заявил в пятницу постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на пресс-конференции по итогам председательства в Совбезе в октябре.

"Я не могу исключать, что если ситуация ухудшится, Совет может вернуться к этой проблеме и заняться ей. В каком формате - мы решим", - сказал Небензя, отвечая на вопрос ТАСС о том, планирует ли Совет Безопасности провести открытое заседание по данной теме.

Ранее Совет дважды обсуждал эскалацию конфликта в Нагорном Карабахе в закрытом формате и без участия представителей Армении и Азербайджана.

Он выразил надежду, что стороны конфликта выполнят достигнутые договоренности, прежде всего добьются прекращения огня, после чего должен начаться политический процесс. Небензя также отметил, что Россия остро переживает происходящее в Нагорном Карабахе, поскольку поддерживает близкие отношения с Азербайджаном и с Арменией, кроме того, в РФ проживают большие диаспоры этих стран. "Это особый вопрос, который отдает болью в наших сердцах", - подчеркнул он.