Со мной обращались как с животным: 85-летняя женщина рассказала об обращении с ней в Баку  

85-летняя жительница города Гадрут, захваченная в плен во время войны, развязанной Азербайджаном против Арцаха, Евгения Бабаян рассказала о бесчеловечном обращении, с которым она столкнулась в Баку. Как сообщает Арменпресс, Следственный комитет Армении опубликовал видео, в котором Бабаян рассказывает о днях, которые она провела в отделениях полиции Баку.

«В ночь с 15 на 16 октября из-за бомбежек я ночевала в подвале своего дома, который служит убежищем - там стены толстые. Утром я вышла из убежища, чтобы покормить кур. Тут я услышала мужские голоса. Я подумала, что мой сын Сурен вернулся домой. В этот момент дверь дома открылась, и в наш дом ворвались около 10 солдат, говорящих по-азербайджански.

Увидев их, я испугалась и упала. В этот момент ко мне подошли говорящие на азербайджанском солдаты, взяли меня за руку, подняли и сказали, что меня отвезут в Баку. Я возражала, говорила, что я старуха, это мой дом, я хочу остаться здесь, оставьте меня в моем доме, но упомянутые солдаты сказали, что они должны меня взять, после чего они потащили меня за руку, взяли и посадили в свою машину. После этого меня доставили в Баку, где я побывала в трех полицейских участках. Со мной обращались очень плохо, как с животным, как с собакой», - говорит Бабаян.

Женщина рассказывает, что, когда она попросила чаю или воды, ей дали немного чая и бросили перед ней кусок сахара, но она отказалась от сахара, заявив, что она человек, а не собака.

«После этого меня доставили во второе отделение полиции, где сотрудники заставляли ее сказать, что Пашинян плохой лидер, что он организовал эту войну. Они говорили, что это он [Пашинян - ред.] виноват, а я говорила, что Гадрут принадлежит не им, а нам. Они снимали меня на камеру, задавали вопросы, и я отвечала то, что они мне говорили.

После этого меня доставили в третье отделение полиции, где было двое армян, один был молодым человеком в гражданской одежде, другой был постарше. Молодого человека связали по рукам и ногам, глаза были связаны, его бросили в угол и по очереди пинали ногами. У старого армянина были сломаны руки, он просто сидел», - говорит женщина из Арцаха.

«Я провела по одному дню в каждом из трех упомянутых отделений полиции. Молодой армянин, о котором я говорила, был в голубой гражданской рубашке и был босиком. На третий день, когда меня вывели из отделения, молодого армянина бросили в мешок, оттащили и бросили в машину, а другого мужчину посадили в машину, после чего меня доставили в больницу в Баку, а двух армян увезли в неизвестном направлении. Потом мне сказали, что их зарезали, перерезали им шею», - рассказывает Бабаян.

85-летняя Евгения Бабаян провела 10 дней в бакинской больнице, где ее посетили сотрудники Красного Креста и передали одежду и другие вещи. С помощью Красного Креста 28 октября она была доставлена из Баку в Грузию, откуда на машине скорой помощи была доставлена в Армению.