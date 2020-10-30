Утверждения Азербайджана об использовании больницы Бердзора в военных целях ложные: Бегларян 

Азербайджанский аккаунт в Facebook "Hərbi Xəbərlər və Məlumatlar", связанный с правительством Азербайджана, опубликовал фотографии, в которых утверждается, что больница в Бердзоре используется в военных целях. Как сообщает Арменпресс, об этом на своей странице в Twitter написал Защитник прав человека Арцаха Артак Бегларян.

«Это абсолютная ложь и может быть подготовкой к обстрелу по этой больнице», - написал Бегларян.