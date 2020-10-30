Внешние силы не должны вмешиваться в нагорно-карабахский конфликт: Роберт О'Брайен

Советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен подтвердил позицию США, согласно которой внешние силы не должны вмешиваться в нагорно-карабахский конфликт. Как сообщает Арменпресс, об этом О'Брайен сказал во время встречи с представителями армянской общины Лос-Анджелеса.

«Внешние силы не должны играть роли в этом конфликте. Для президента Трампа однозначно, что у конфликта не может быть военного решения. Стороны должны снова сесть за стол переговоров без предварительных условий», - сказал О'Брайен.

Он отметил, что Соединенные Штаты глубоко обеспокоены эскалацией военных действий между Азербайджаном и Арменией, особенно в плане обстрела мирных жителей.

«Соединенные Штаты привержены своим обязательствам по утверждению мира», - отметил он.

Роберт О'Брайен подчеркнул, что, несмотря на опровержения Турции, имеется много информации о том, что эта страна вовлекает сирийских террористов в войну в Нагорном Карабахе.