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Ситуация в Нагорном Карабахе остается крайне тревожной: Джастин Трюдо

Ситуация в Нагорном Карабахе остается крайне тревожной: Джастин Трюдо

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что ситуация в Нагорном Карабахе остается крайне тревожной.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Globalnews, премьер-министр Канады отметил, что две недели назад он разговаривал с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, а также с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, и настаивал на мирном урегулировании конфликта, подчеркивал важность достижения деэскалации, соблюдения режима прекращения огня.

Джастин Трюдо также коснулся решения о приостановке поставок военной техники в Турцию. Он отметил, что Канада приостановила военные поставки в Турцию после сообщений о том, что они использовались Азербайджаном.


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