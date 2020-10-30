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США предлагают разместить в Нагорном Карабахе миротворцев из скандинавских стран

США предлагают разместить в Нагорном Карабахе миротворцев из скандинавских стран

США предлагают разместить в Нагорном Карабахе миротворцев из скандинавских стран. Как сообщает Арменпресс, об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен на встрече с представителями армянской общины Лос-Анджелеса.

«Любые вооруженные миротворческие силы в зоне конфликта не должны включать представителей стран-сопредседателей Минской группы, а также соседних стран. Любая посредническая или миротворческая роль Турции неприемлема как для США, так и для Армении. Мы верим, что обе стороны согласятся с вариантом скандинавских миротворцев. Мы работаем с правительствами скандинавских стран, чтобы направить миротворцев в Нагорный Карабах для поддержания режима прекращения огня», - сказал он.


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