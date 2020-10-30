ВС Азербайджана обстреляли село Давит Бек Сюникской области Армении

ВС Азербайджана сегодня обстреляли село Давит Бек Сюникской области Армении. Как сообщает Арменпресс, об этом на пресс-конференции 30 октября заявил представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян.

«В направлении Давида Бека были боевые действия, и азербайджанские вооруженные силы открыли артиллерийский огонь, есть конкретные последствия», - сказал Ованнисян.