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ВС Азербайджана обстреляли село Давит Бек Сюникской области Армении

ВС Азербайджана обстреляли село Давит Бек Сюникской области Армении

ВС Азербайджана сегодня обстреляли село Давит Бек Сюникской области Армении. Как сообщает Арменпресс, об этом на пресс-конференции 30 октября заявил представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян.

«В направлении Давида Бека были боевые действия, и азербайджанские вооруженные силы открыли артиллерийский огонь, есть конкретные последствия», - сказал Ованнисян.


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