ВС Азербайджана обстреляли село Давит Бек Сюникской области Армении
ВС Азербайджана сегодня обстреляли село Давит Бек Сюникской области Армении. Как сообщает Арменпресс, об этом на пресс-конференции 30 октября заявил представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян.
«В направлении Давида Бека были боевые действия, и азербайджанские вооруженные силы открыли артиллерийский огонь, есть конкретные последствия», - сказал Ованнисян.
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