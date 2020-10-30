В течение дня Азербайджан осуществил атаки по нескольким направлениям: бои продолжаются

В ходе войны, развязанной Азербайджаном против Арцаха, азербайджанская армия, поддерживающие ее силы и наемные террористы в течение дня совершали атаки в нескольких направлениях. Как сообщает Арменпресс, об этом на пресс-конференции 30 октября заявил представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян.

«Сегодня рано утром, даже раньше обычного, азербайджанские вооруженные силы начали атаку в нескольких направлениях. Сначала на северном направлении, после непродолжительной артиллерийской подготовки, пехотные силы попытались атаковать несколько позиций. Они были сразу уничтожены, понесли серьезные потери и были отброшены, оставив в поле значительное количество трупов», - сказал Ованнисян.

Он отметил, что бои продолжаются также в южном направлении.

«В центральном направлении происходили два отдельных процесса. Они попытались прорвать фронт в направлении общины Чартар Мартунинского района, но наши Вооруженные силы не отступили. Там нет никаких позиционных изменений в этом направлении в данный момент, но бои ожесточенные. Бои продолжаются также в направлении нескольких лесных селений близ Шуши», - сказал Арцрун Ованнисян.