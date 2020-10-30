США отмечают, что Азербайджан колеблется в вопросе соглашения на прекращение огня

Советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил, что Азербайджан колеблется в вопросе соглашения на прекращение огня в зоне нагорно-карабахского конфликта без предварительных условий. Как сообщает Арменпресс, об этом Роберт О'Брайен сказал на встрече с представителями армянской общины в Лос-Анджелесе.

«Обе стороны должны соблюдать режим прекращения огня, но это особенно касается Азербайджана, который сегодня колеблется в вопросе соглашения на прекращение огня без предварительных условий», - сказал О'Брайен.