Пашинян: Кто бы мог подумать, чтобы какой-либо президент так говорил в адрес президента Франции?

Премьер-министр Никол Пашинян не знает ни одного случая, когда бы, например, советский лидер позволил бы себе такое высказывание в адрес лидера Франции или какого-либо европейского государства. Как сообщает Арменпресс, об этом Пашинян сказал в интервью ряду европейских СМИ, отвечая на вопрос, какую он войну имеет в виду, когда говорит о войне в Европе.

«Посмотрите, что произошло во Франции, посмотрите, в каком тоне президент Турции говорит о президенте Франции. Вы когда-нибудь могли подумать, что президент или должностное лицо какой-либо страны может, например, говорить в адрес Франции и президента Франции в такой логике? Кто бы мог такое представить себе 15 лет назад или даже в годы холодной войны?

Я не знаю ни одного случая, когда бы, , например, советский лидер позволил бы себе такое высказывание в адрес лидера Франции или какого-либо европейского государства. Что это, если не война? Другое дело - хотите ли вы замечать эту войну или нет. Чем больше не будете замечать, тем более и более заметным она станет для вас.

Да, людей обезглавливают на улицах Европы, и люди счастливы, что обезглавили не их. Я называю это механикой геноцида. Если на этот раз кому-то голову не отрубили, это не значит, что в следующий раз не произойдет того же. И мы по реакциям четко видим, где находится энергетический центр, откуда все это поощряется», - отметил Пашинян.