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Число жертв землетрясения в Турции возросло до 12

Число жертв землетрясения в Турции возросло до 12

В результате землетрясения на западе Турции погибли 12 человек и 438 пострадали. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом заявил в телеобращении к нации президент республики Тайип Эрдоган.

"Спасатели работают на завалах 17 разрушенных зданий. Мы используем все возможности для проведения спасательных операций", — добавил Эрдоган.

Землетрясение магнитудой 6,6 произошло днем в пятницу на западе Турции. Эпицентр находился в море близ города Сеферихисар провинции Измир. Подземные толчки ощутили и на близлежащих греческих островах, местные сейсмологи оценили магнитуду в 6,9.


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