По расчетам Баку и Анкары война должна была продлиться неделю, но Карабах стоит на ногах: Пашинян

Главным зачинщиком войны в Нагорном Карабахе была Турция, которая перебросила в Азербайджан наемников и террористов из Сирии, часть своих вооруженных сил, в том числе военную технику, а также вооруженные группировки из Пакистана. Как сообщает Арменпресс, об этом премьер-министр Никол Пашинян сказал в интервью представителям ряда европейских СМИ.

По словам премьера, они поставили перед собой цель взять под контроль Нагорный Карабах посредством блицкрига. По их расчетам, война должна была продлиться максимум неделю или 10 дней.

«Однако Нагорный Карабах стоит на ногах, продолжает и продолжит бороться за свои законные права, потому что на самом деле это не территориальный спор, это правовой спор, потому что армяне живут в Нагорном Карабахе несколько тысячелетий, и в течение всего этого времени их там было большинство. В Нагорном Карабахе имеется огромное армянское культурное наследие: армянские церкви 5-го, 8-го, 10-го, 13-го веков.

Первая армянская школа была основана именно в Нагорном Карабахе. И война, по сути, на данном этапе зафиксировала стойкость Нагорного Карабаха, зафиксировала имперскую политику Турции, поскольку очень важно констатировать, что вопрос уже вышел за рамки логики нагорно-карабахской проблемы. И Турция пришла сюда не столько для того, чтобы поддержать Азербайджан в урегулировании нагорно-карабахского конфликта, сколько для продолжения своей имперской политики.

И то, что происходит здесь, является продолжением той политики, которую Турция проводит в Средиземноморье, в отношении Греции, Кипра, Ливии, Сирии и Ирака. И снова я подчеркиваю, что это имперская политика, потому что, по сути, армяне на Южном Кавказе являются последним препятствием Турции на пути к расширению своей имперской политики на север, на восток и на юго-восток. Моя оценка остается прежней: если западные общества адекватно не оценят действия Турции, им нужно в ближайшем будущем ждать ее у ворот Вены», - подчеркнул премьер-министр Армении.