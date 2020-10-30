В направлении Бердзора азербайджанские военнослужащие в панике бежали со своих позиций

В направлении Бердзора азербайджанские военнослужащие, понеся тяжелые потери, в панике бежали со своих позиций. Как передает Арменпресс, об этом сообщает информационный штаб Арцаха.

«Сегодня враг активизировался в направлении Бердзора, на левом фланге линии фронта. Во время боевых действий враг, понесший тяжелые потери, в панике ударился в бегство», - говорится в сообщении.

В отдельных районах Арцаха продолжались боевые действия по поиску и уничтожению вражеских диверсионных групп.

«Одна единица бронетехники противника была уничтожена артиллерийским огнем в районе Цахкаберда», - сообщили в информационном штабе.