В направлении Бердзора азербайджанские военнослужащие в панике бежали со своих позиций
19:37, 30 Октябрь, 2020
В направлении Бердзора азербайджанские военнослужащие, понеся тяжелые потери, в панике бежали со своих позиций. Как передает Арменпресс, об этом сообщает информационный штаб Арцаха.
«Сегодня враг активизировался в направлении Бердзора, на левом фланге линии фронта. Во время боевых действий враг, понесший тяжелые потери, в панике ударился в бегство», - говорится в сообщении.
В отдельных районах Арцаха продолжались боевые действия по поиску и уничтожению вражеских диверсионных групп.
«Одна единица бронетехники противника была уничтожена артиллерийским огнем в районе Цахкаберда», - сообщили в информационном штабе.
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